Andrea Tacchi guida il Tennis Club di San Severino. Tuttora agonista e istruttore di tennis, il neo presidente è affiancato da Tommaso Eusebi, anche lui istruttore e punto di riferimento del Circolo. Completano il direttivo Andrea Petrocchi, Tiziana Ruggeri (segretaria), Paolo Ticà e Luca Menotti.

Già sono state messe in cantiere delle iniziative, puntando soprattutto sulla valorizzazione della Scuola che vanta un bel numero di aspiranti tennisti e qualche agonista promettente come Livio Borri, Niccolò Squadroni, Vittoria Pilato ed Ettore Carsetti, i quali hanno fra gli 11 e i 12 anni d’età e sono fra gli “osservati speciali” della Federazione regionale.

Anche i più grandi si stanno facendo valere, basti pensare al recente torneo di Terza categoria vinto a Filottrano da Cristiano Cardinali, senza dubbio la “punta di diamante” del Tennis Club settempedano in questo momento.

“Crediamo nei nostri ragazzi e cerchiamo di supportarli nella loro attività – spiega Andrea Tacchi – tant’è che l’obiettivo prioritario del nuovo direttivo è quello di valorizzare la Scuola, con i molti bambini e bambine che la frequentano, e di potenziare il settore agonistico. Abbiamo validi elementi in campo sia maschile che femminile. Da settembre, oltre a me e a Tommaso per la parte tecnica, avremo anche l’apporto di un preparatore atletico”.

Dopo l’estate è in programma anche il torneo Open maschile che mette in palio il Trofeo Luigi Gheroni.

L’obiettivo del Club è pure quello del rifacimento del manto in erba sintetica del campo da tennis al coperto.

Intanto, è stato attivato un corso di tennis per adulti legato al Programma operativo nazionale per la scuola “Care” (Cohesion’s action for refugees in Europe), promosso per favorire l’inclusione degli studenti provenienti dall’Ucraina, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in questo caso nell’ambito dell’educazione motoria e lo sport.

Infine, a livello di circolo, piace l’iniziativa “San Seve League 2023”, una sorta di campionato fra 12 sfidanti che decreterà il San Seve King e la San Seve Queen, fino poi a incoronare – dopo un’ultima fase a eliminazione diretta – il San Seve Boss.