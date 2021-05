Motocross Juniores: Alessandro Sadovschi raddoppia

Ci ha preso gusto! Dopo il secondo gradino più alto del podio centrato nella selettiva nazionale di motocross di Ponzano di Fermo, il settempedano Alessandro Sadovschi ha di nuovo fatto centro, riuscendo ad arpionare un “bronzo” d’autore per garantirsi la qualificazione ai campionati tricolori juniores nell’altra prova di selezione, disputata questa volta in Umbria, a Città di Castello. L’alfiere del Team Pardi Royal Pat, che gareggia su una Ktm 125cc e difende i colori del Moto Club Settempedano dello storico presidente Mario Eugeni, il quale fa giungere al centauro il suo costante tifo a distanza, nella manche d’apertura ha dato il meglio di sé. Il vincitore siciliano Alfio Samuele Pulvirenti (Ktm Milani), già primo nella selettiva d’apertura di Ponzano di Fermo, ha svettato nella batteria d’avvio in cui l’unico a tenergli botta è stato proprio Sadovschi, il quale, pur attardato di 25” al primo sventolio della bandiera a scacchi, è rimasto opportunamente in gara mentre il romano Valerio Lata ha tirato eccessivamente nel duello con Pulvirenti, per poi dover alzare bandiera bianca per aver chiesto troppo al suo mezzo. Ormai sicuro della qualificazione alle future prove del Campionato italiano, Sadovschi ha tentato nella manche conclusiva di strappare lo scettro a Pulvirenti, sfiorando l’impresa che però non è detto che non possa riuscire proprio nelle prossime sfide tricolori. Con il terzo posto di giornata di Città di Castello che si deve sommare al secondo di Ponzano, il 17enne driver settempedano accede alla lotta per il triangolino tricolore di categoria con chance di nuovi successi. «Appuntamento per la lotta tricolore il 20 giugno a Cingoli – ricorda il genitore-manager di Sadovschi, Sergio Bianchi – dove Alessandro tenterà di farsi un bel regalo di compleanno, dato che compirà 17 anni appena cinque giorni dopo».

Lu.Mus.