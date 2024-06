Palio degli adulti, la classifica aggiornata in vista della finalissima di domenica

Tanto spettacolo di fronte ad una piazza del Popolo gremita fino al termine, poco dopo la mezzanotte, “tirate” emozionanti ed in rapida successione nel tiro alla fune, scoppiettanti giochi medievali ed anche (il sale sulla coda…) una contestazione di Villa di Cesolo rigettata dalla giuria. Il Palio degli adulti ha acceso definitivamente la contesa in attesa della finalissima di domenica prossima, in notturna, che sancirà la vittoria di grandi e piccoli nei festeggiamenti in onore di San Severino. Al termine del torneo del Coccio di domenica pomeriggio e della serata di martedì a condurre parzialmente la classifica generale è il rione Settempeda, ma i giallorossi sono virtualmente scavalcati dal castello di Serralta il cui punteggio lieviterà fino a superare i giallorossi anche in caso di sconfitta degli arancioneri nella finalissima del tiro alla fune con Colleluce. In attesa, ovviamente, della competizione principe della corsa delle torri che, con i 48 punti all’equipaggio vincitore e 39 al piazzato, potrebbe ribaltare ogni pronostico. Dopo il gioco della brocca che ha visto prevalere Serralta, davanti a Settempeda e Di Contro, nell’emozionante staffetta iniziata con la corsa con i sacchi, proseguita sui trampoli e terminata con i mattoni l’ha spuntata Settempeda su Cesolo e Colleluce. Gli blu di Cesolo hanno protestato per una presunta falsa partenza, la giuria non ha accolto il reclamo e la Villa non ha ritirato il premio del gioco, terminato cavallerescamente con gli auguri di compleanno all’atleta di Di Contro Chiara Stefanelli da parte del presentatore Luca Romagnoli e di tutti gli spettatori. Nel tiro alla fune successo netto in semifinale di Serralta su Cesolo (2 tirate a 0), mentre Colleluce ha avuto la meglio su Taccoli per 2-1. Nella finale di consolazione i rosanero di Taccoli hanno ritrovato la verve per battere Cesolo con un secco 2-0. Domani, giovedì 13 alle 21.00, nel giardino del Circolo ricreativo Acli, conversazione sui Fratelli Salimbeni a cura dello studioso Marcello Muzzi, mentre domenica 16 dalle 21.00 in piazza del Popolo gran finale con l’assegnazione del Palio di adulti e bambini e l’atteso spettacolo pirotecnico conclusivo a base musicale di “Pirotecnica Santa Chiara”. Nel frattempo, ogni sera è possibile degustare piatti e bevande tipici nelle taverne dell’Associazione Palio e del rione Di Contro nel centro storico.

CLASSIFICA FINALE GIOCO DELLA BROCCA

Serralta, 16 punti Settempeda p.12 Di Contro p.9 Cesolo p.7 Oltre le Mura p.5 Taccoli p.3 Colleluce p.1

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA SACCHI-TRAMPOLI-MATTONE

Settempeda 16 punti Cesolo p.12 Colleluce p.9 Di Contro p.7 Taccoli p.5 Serralta p.3 Oltre le Mura p.1.

CLASSIFICA PARZIALE TIRO ALLA FUNE

3) Taccoli 16 punti, 4) Cesolo p.13, 5) Settempeda p.10, 6) Oltre le Mura p.8, 7) Di Contro p.6. La finale è prevista domenica 16 giugno, dalle ore 21, fra i Castelli di Serralta e Colleluce

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO IL TORNEO DEL COCCIO, IL GIOCO DELLA BROCCA, LA STAFFETTA ED IL TIRO ALLA FUNE

Settempeda punti 54 Oltre le Mura p. 46 Serralta p.45 Taccoli p.44 Cesolo p.43 Di Contro p.35 Colleluce p.18 (Serralta e Colleluce una gara in meno)

Luca Muscolini