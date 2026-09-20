“Le stanze delle emozioni”: pubblico d’eccezione per il concerto a lume di candela

Grande successo per la seconda edizione de “Le stanze delle emozioni”, il concerto a lume di candela promosso dall’associazione “Virgilio Puccitelli”. L’appuntamento è tornato con la sua formula originale, un percorso musicale e narrativo attraverso gli stati d’animo e le emozioni, arricchito da un repertorio rinnovato grazie alla partecipazione del violinista Valentino Alessandrini, un artista straordinario.

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare la serata, inizialmente prevista all’aperto, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, ma non ha fermato il pubblico. Le persone sono arrivate così numerose che molte hanno seguito il concerto anche dal piazzale esterno alla chiesa. La cornice è stata suggestiva, con la basilica illuminata soltanto dalla luce calda delle candele.

Protagonisti della serata sono stati il cantante Riccardo Brandi, presidente dell’associazione Puccitelli e ideatore dello spettacolo, le note intense del violino di Valentino Alessandrini e la voce narrante di padre Luciano Genga, parroco della basilica di San Lorenzo in Doliolo e custode del santuario di San Pacifico, che ha guidato gli ascoltatori di stanza in stanza con testi e riflessioni.

Il risultato è stato un viaggio emotivo che ha coinvolto il pubblico dal primo all’ultimo brano con lunghi applausi e una standing ovation finale.

“Abbiamo vissuto qualcosa di speciale – afferma Riccardo Brandi -. Nonostante la pioggia e il cambio di programma all’ultimo momento, tantissime persone hanno scelto di esserci, riempiendo la basilica e restando anche fuori, sul piazzale, pur di ascoltare. Questo calore è il regalo più grande che potessimo ricevere e ci conferma che c’è un bisogno vero di fermarsi, ascoltare e lasciarsi attraversare dalle emozioni. Ringrazio di cuore padre Luciano Genga che con le sue parole ha dato un’anima a ogni stanza, e Valentino Alessandrini, che con il suo violino ha reso questa edizione unica. Un grazie al Comune di San Severino, ai partner di Help Sos Salute e Famiglia e Help Factory e a tutti coloro hanno lavorato dietro le quinte. “Le stanze delle emozioni” non si fermano qui: vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti”.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con le associazioni Help Sos Salute e Famiglia e Help Factory.