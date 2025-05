Test bike sul nuovo campo di prova di Serripola con le “Thok E-Bikes” di Stefano Migliorini

La “FM Bike Service” di San Severino organizza nel fine settimana un “Test Bike” di grande valenza tecnica, e non solo. Perché? Due le ragioni. La prima: le bici che saranno a disposizione dei partecipanti sono quelle del marchio “Thok E-Bikes”, leader mondiale del settore. La seconda: il campo di prova è per tutti una novità, si trova in località Serripola e viene di fatto inaugurato con questa “due giorni”. “Si comincia sabato 17, con una sezione al mattino e un’altra di pomeriggio – spiega Francesco Mosciatti, promotore dell’iniziativa e titolare della “FM Bike Service”, che ha sede in viale Settempeda, a San Severino: “Poi si proseguirà domenica mattina – prosegue -. Ospite d’eccezione dell’evento sarà il responsabile vendite per l’Italia della “Thok”, Alessandro Morlino. Come noto, “Thok E-bikes” è un brand di KP srl con sede ad Alba (in provincia di Cuneo) ed è specializzato nella produzione di e-Mtb. Dal 2017 produce e distribuisce biciclette a pedalata assistita disegnate e progettate in Italia con particolare attenzione per la performance”.

La storia dell’azienda è indissolubilmente legata a quella dei suoi soci fondatori: Stefano Migliorini, ex campione del mondo di Bmx, Pro di DH, che è oggi il Ceo di Thok; Livio Suppo, uno dei team manager più titolati di sempre nel Motorsport, pluricampione del mondo ed ex Team Principal, tra gli altri, di team come Ducati, Honda Hrc e Suzuki Moto; Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano, fondatori e amministratori del Tcn Group, fiorente polo industriale delle Langhe piemontesi.

Per quanto riguarda il campo di prova a Serripola, parliamo di un’area verde in zona panoramica (più in alto rispetto all’abitato della frazione) e, dopo l’evento, resterà a disposizione degli appassionati come circuito di allenamento. La “FM Bike Service”, che gestirà il circuito, è il primo centro Fox Point in provincia di Macerata, nonché centro autorizzato per le sospensioni Fox, Formula, Rock Shox, Ohlins Andreani Group. Inoltre è rivenditore ufficiale di una serie di importanti marchi, noleggia biciclette ed e-bike e ha al suo interno un’officina specializzata in riparazioni.