Sold out al Feronia per la serata con Natasha Stefanenko e il Doppiatore Marchigiano

Una serata all’insegna dell’amore per il territorio, della cultura e del divertimento: il Feronia ha ospitato l’evento di presentazione del libro “Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito” di Natasha Stefanenko.

L’incontro, promosso e organizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv presieduta da Cristina Marcucci e patrocinato dal Comune di San Severino, ha registrato una grandissima partecipazione di pubblico, con il sold out in platea e sui palchi, ed ha affascinato i presenti per il racconto intimo e appassionato dell’autrice.

Natasha Stefanenko, nota attrice, conduttrice e modella di origine russa, è ormai da anni marchigiana d’adozione. Il suo libro, edito da Cairo, è una vera e propria “guida sentimentale” che documenta il suo personale viaggio alla scoperta dei borghi, dei paesaggi, dell’enogastronomia e degli aneddoti che rendono unica la regione, terra di grandi artisti come Leopardi e Raffaello.

La scrittrice, in dialogo con la moderatrice Daniela Zepponi, scrittrice anche lei, ha condiviso con calore le sue esperienze, dalle scoperte culinarie (come le amate frignacce) ai suoi rifugi personali, definendo le Marche una regione “completa, con mare, montagna e gente accogliente”.

A rendere l’atmosfera esilarante e autentica è stata la partecipazione straordinaria di Alberto e Riccardo de “Il Doppiatore Marchigiano”. Il popolare duo comico tolentinate, famoso per le sue esilaranti parodie e doppiaggi in vernacolo che spopolano sui social, ha interagito con l’autrice in un dialogo che ha valorizzato la schiettezza e l’identità del dialetto locale.

Il momento clou della serata è arrivato quando il sindaco Rosa Piermattei è salita sul palco. Il primo cittadino settempedano si è prestato al gioco dei doppiatori, in una vera e propria intervista “in dialetto” sulla vita in città. Tra risate e battute, si è parlato del carattere dei settempedani e della rievocazione storica del Palio dei Castelli, in un mix di cultura, tradizione e goliardia che ha conquistato il pubblico.

Grande merito del successo dell’iniziativa va all’associazione Help SOS Salute e Famiglia Odv.