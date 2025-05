Castel San Pietro: la Comunanza e la Croce rossa insieme per il “Primo soccorso”

Si è svolta con grande partecipazione e ottimi risultati l’esercitazione di primo soccorso organizzata dalla Comunanza di Castel San Pietro, in collaborazione con il Comitato di San Severino della Croce Rossa e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, consistente in un corso di “Approccio al Primo soccorso”, aveva l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle manovre salvavita e di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali per affrontare le emergenze.

Il programma della giornata ha previsto simulazioni di soccorso realistiche, grazie ai simulatori della Croce rossa e al prezioso lavoro dei truccatori Cri, che hanno saputo ricreare fedelmente situazioni d’emergenza. I partecipanti hanno potuto cimentarsi in esercitazioni pratiche, sperimentando con l’aiuto degli istruttori le principali manovre di rianimazione e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

L’iniziativa si è conclusa con un momento conviviale che ha permesso a volontari, partecipanti e rappresentanti delle istituzioni di ritrovarsi insieme per condividere riflessioni e ringraziamenti.

A portare i saluti dell’Amministrazione locale sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, gli assessori Sara Clorinda Bianchi, Michela Pezzanesi e Paolo Paoloni, e il consigliere comunale Valter Bianchi, tutti unanimi nell’esprimere apprezzamento per un’iniziativa che ha saputo unire formazione, partecipazione e comunità.