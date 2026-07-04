“Verde itinerante”, inaugurato il giardino a cielo aperto nella bella Piazza del Popolo

Un giardino a cielo aperto pensato per rendere ancor più magica una delle più belle piazze d’Italia. San Severino ha ufficialmente inaugurato, con la suggestiva cerimonia di accensione delle luci, l’attesa installazione del “Verde itinerante”: il progetto di decoro urbano che per tutto il mese di luglio ridisegnerà il celebre ovale di Piazza del Popolo.

L’iniziativa, curata nei minimi dettagli dall’Amministrazione comunale che si è affidata all’impresa Manfrica Service, ha visto la messa a dimora temporanea di splendidi esemplari di olivi, meli, melograni, corbezzoli e piante di lagerstroemia. Un vero e proprio parco urbano temporaneo capace di coniugare estetica, accoglienza e sostenibilità, offrendo a cittadini e turisti un parterre unico per passeggiare e vivere il centro storico insieme alle tante iniziative estive del cartellone “Summer time”.

Il momento dell’inaugurazione ha segnato una vera e propria festa per la comunità settempedana, che ha mostrato di apprezzare moltissimo la novità. All’evento ha preso parte l’Amministrazione comunale al completo, a testimonianza dell’importanza del progetto: presenti il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il vice sindaco Jacopo Orlandani, gli assessori Sara Clorinda Bianchi, Vanna Bianconi e Michela Pezzanesi, insieme al consigliere Alberto Capradossi.

La serata è poi proseguita all’insegna della convivialità e dell’intrattenimento grazie ad una delle proiezioni di film sotto le stelle della rassegna “I giovedì del cinema in piazza”. L’area verde si è trasformata in una platea unica, dove il numeroso pubblico ha potuto assistere ad uno spettacolo nello spettacolo inaugurando così una formula che unisce bellezza, patrimonio artistico e culturale e valorizzazione degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la risposta entusiasta della cittadinanza, invitando tutti a frequentare e vivere questo straordinario palcoscenico naturale che ospiterà, per le prossime settimane, i principali eventi della città di San Severino.

“Si tratta di un giardino a cielo aperto pensato per rendere ancor più magica una delle più belle piazze d’Italia – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Rosa Piermattei –. Vedere la comunità riappropriarsi di questo spazio con così tanto entusiasmo è la prova che la bellezza e la cura del nostro patrimonio sanno unire le persone, offrendo al contempo un biglietto da visita straordinario per i turisti che ci scelgono”.