Viabilità, fine lavori al sistema fognario del centro urbano: rientra l’emergenza

L’Amministrazione comunale informa che venerdì 16 maggio, alle ore 9, la viabilità torna regolare nel centro storico per la fine dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’incrocio tra viale Eustachio, via Eustachio, via Matteotti e viale Bigioli.

Il cantiere, avviato il 5 maggio, è stato portato avanti da tecnici e operai dell’Assem Spa, con la collaborazione di un’impresa privata, e ha avuto come obiettivo il ripristino e la messa in sicurezza delle condotte fognarie in uno dei punti nevralgici per la viabilità del centro storico.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per la celere conclusione dei lavori e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al loro svolgimento. Un particolare ringraziamento va alla Polizia locale, ai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e al gruppo comunale di Protezione civile, il cui prezioso supporto ha permesso di gestire al meglio la viabilità e minimizzare i disagi per automobilisti e pedoni durante il periodo di chiusura dell’incrocio.