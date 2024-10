Seconda categoria: il Serralta perde a Cingoli (2-0) e saluta la Coppa Marche

Saluta la Coppa Marche il Serralta dopo essere stata sconfitta dalla Cingolana. La trasferta dei gialloblù termina con un ko per 2-0 che premia la squadra di Cingoli che con questo successo passa il turno grazie ai 4 punti complessivi davanti proprio ai settempedani che chiudono a quota 3 punti. Sfida dunque decisiva per stabilire la classifica del girone e per decretare la formazione in grado di andare avanti nel torneo. Gara che il Serralta decide di affrontare con diversi cambi, scelta che vede in campo chi fino ad ora ha giocato meno minuti. Inizio di match che vede una Cingolana propositiva e che al 1’ impegna Lanari con un bel tiro di Pietrani. Ancora il numero nove di casa si mette in mostra al 17’ quando da destra mette un ottimo pallone in area per Santamarianova che conclude trovando pronto Lanari bravo a parare. Primo tempo con poche emozioni e poche azioni da segnalare e che si chiude con un tentativo del Serralta grazie a Rocci che crossa per Pelagallli il cui tiro al volo esce di poco. Ripresa decisamente più interessante e che si apre con la grande chance per gli ospiti: splendida verticalizzazione di Rocci che trova Cambriani che lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Serralta vicino al vantaggio e che invece si ritrova da lì a poco sotto (14’): punizione di Bracaccini e colpo di testa vincente di Tittarelli. Al minuto 24 le cose si complicano per i settempedani che in svantaggio di punteggio restano in inferiorità numerica (sostituzioni completate) per l’infortunio a Cambriani che deve uscire. Al 28’ Buratti (uno dei migliori) chiama alla parata Emiliani. Il Serralta ci prova ma le speranze vengono meno alla mezzora. Santamarianova effettua un cross che assume una traiettoria strana e che diventa beffarda per Lanari che si vede scavalcato. Il raddoppio cingolano taglia le gambe ai gialloblù che stanchi e sfiduciati non trovano il modo di reagire e di trovare possibilità di poter riaprire il match con i locali in controllo e che arrivano al successo conquistando il passaggio del turno.

CINGOLANA-SERRALTA 2-0

MARCATORI: st 14’ Tittarelli, 30’ Santamarianuova

CINGOLANA: Emiliani, Falappa, Bracaccini, Tittarelli (16’st Faris), Romaldi, Mendoza (20’st Crescimbeni), Santamarianova (35’st Gueye), Torrisi, Pietrani (30’st Cappella), Marchegiani, Giulianelli (40’st Quochi). A disp. Lucertoni, Ciattaglia, Marasca, Bufarini. All. Giovagnetti

SERRALTA: Lanari, Sparvoli (18’st Magarelli), Baruni, Lacchè, Cruciani, Testa (22’st Vissani Enrico), Moretti, Rocci (20’st Orlandani), Cappellacci (1’st Cambriani), Pelagalli (9’st Rapaccioni), Buratti. A disp. Spadoni, Falconi, Crescenzi, Elisei. All. Masciani

Roberto Pellegrino