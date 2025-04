Teatri Sanseverino presentano “Le prénom, cena tra amici” al Feronia

La stagione in abbonamento dei Teatri di Sanseverino torna ad accogliere la grande prosa. In esclusiva regionale martedì 22 aprile, alle ore 20.45, il Feronia ospita Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo ed Aldo Ottobrino nello spettacolo “Le prénom, cena tra amici” di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière per la versione italiana di Fausto Paravidino di cui Antonio Zavatteri firma la regia.

Sul palco quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi durante una serata conviviale a casa di due professori (liceo lei, università lui) dichiaratamente di sinistra. Tra parenti inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione: piccole meschinità e grandi sentimenti. Si inizia con una cena come tante altre: oltre ai padroni di casa, ci sono il fratello di lei che fa l’agente immobiliare e la sua compagna (in ritardo a causa di un impegno di lavoro con dei giapponesi), e l’amico single (sospettato di essere omosessuale), trombonista in un’orchestra sinfonica, considerato dai due uomini praticamente un fratello, essendo cresciuti insieme. Quella sera l’agente immobiliare comunica alla compagnia che diventerà padre: felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande: sarà maschio o femmina? Che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio, ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio, un nome che evoca imbarazzanti memorie storiche. Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione degenera ben presto, investendo valori e scelte personali. Tra offese reciproche che feriscono tutti, esce così il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

Rappresentato per la prima volta a Parigi nel 2010, “Le Prénom” ottenne sei nomination al Prix Molière, il più importante premio del teatro francese, e fu subito adattato per il cinema dagli stessi autori (il film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici). Nel 2015 Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento, Il nome del figlio, interpretato da Alessandro Gassmann, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo e Micaela Ramazzotti.

M. C.