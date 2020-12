Accese le luminarie e… “A Natale acquistiamo locale”

Sabato 5 dicembre, con una sobria cerimonia in piazza, sono state accese ufficialmente le luminarie natalizie in città, alle cui spese ha deciso di far fronte quest’anno il Comune come segnale di vicinanza e sostegno alle attività commerciali che, a causa della pandemia, non stanno certo attraversando un buon momento.

Tant’è che la stessa Amministrazione comunale ha aderito – e cerca di favorire – la campagna “A Natale acquistiamo locale” lanciata da Confartigianato su tutto il territorio regionale. Un’iniziativa che esorta tutti i settempedani a guardare alle eccellenze di casa nostra per i doni natalizi. Mai come in questo periodo, infatti, risulta fondamentale essere vicini al settore produttivo che, insieme a quello del commercio e a quello dell’industria più in generale, sta cercando di superare la grave crisi che si è innestata con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Confartigianato ha anche ideato una serie di iniziative a tema per sostenere le attività locali nel periodo natalizio e che, per la maggior parte, andranno avanti anche in seguito.

Intanto, da oggi – domenica 6 dicembre – tornano a essere aperti i bar (dalle 5 alle 18) e i ristoranti per il pranzo, dal momento che le Marche sono tornare fra le regioni della fascia gialla.