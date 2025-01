Calcetto, il Serralta battuto dal San Biagio Osimo (7-2)

Cade ancora il Serralta e lo fa davanti al San Biagio che gli rifila una sonora lezione. Finisce 7-2 per i locali che si aggiudicano così una sorta di spareggio per l’ultimo posto utile in zona play off, anche se il campionato è lungo e tutto sarà da decidere. Al primo impegno casalingo del 2025 gli osimani non sbagliano e con una prova bella e convincente si impongono su di un Serralta in serata decisamente no. Per i settempedani è il secondo ko di fila a conferma che la ripresa dopo la sosta è stata difficoltosa e fino ad ora ha portato solo delusioni. Non era sicuramente un impegno semplice sulla carta ed il campo l’ha confermato. Era una sfida attesa e che suscitava curiosità, dato che si affrontavano due neopromosse terribili che hanno costruito una classifica invidiabile e giocato un girone di andata sopra le righe. Il responso è stato tutto dalla parte del San Biagio che ha dominato la scena senza trovare opposizione da parte di un Serralta assente e fuori partita fin dalle prime battute. Pronti via e già al 2’ i locali sono in vantaggio grazie a Dubbini. Al 9’ il raddoppio è servito con Gravina. Prova a costruire una reazione il Serralta che in effetti accorcia le distanze con Paciaroni al primo centro in stagione. Il finale di tempo è però amaro per i gialloblù che subiscono le reti di Cassano e Luchetti tanto da andare al riposo sotto 4-1. Match compromesso che lo diventa ancor di più in avvio di secondo tempo con il sigillo di Pasquini. Nardi timbra il 2-5, ma non serve a nulla perché gli osimani controllano e gestiscono con sicurezza e quando c’è l’opportunità vanno a colpire come al 20’ con Cannuccia e al 27’ con Gravina (secondo gol di serata). La partita non ha più storia e giunge al termine senza sussulti finendo in archivio con il netto successo del San Biagio che consolida la posizione play off ed il Serralta che dovrà dimenticare al più presto questo brutto incidente di percorso con l’obbligo del riscatto che potrà arrivare fin dal prossimo turno, quello in casa contro Recanati, avversario sulla carta abbordabile (quartultimo).

SAN BIAGIO-SERRALTA 7-2

MARCATORI: pt 2’ Dubbini, 9’ Gravina, 21’ Paciaroni, 26’ Cassano, 39’ Luchetti; st 9’ Pasquini, 19’ Nardi, 20’ Cannuccia, 27’ Gravina

SAN BIAGIO: Cassano Giuseppe, Serafini, Pasquini, Falcetelli, Moreschi, Cassano Cristian, Cannuccia, Lorenzini, Dubbini, D’Amico, Gravina, Luchetti.

SERRALTA: Vignati, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Bonci, Principi, Nardi, Sbaraglia, Piccinini, Grillo, Borioni. All. Riccio

Roberto Pellegrino