Pasqua, Pasquetta e ponte del 25 Aprile: aperture speciali per i musei cittadini

In occasione delle festività pasquali i Musei di San Severino osservano aperture e orari speciali.

Il Museo dell’Arte recuperata (Marec) a palazzo vescovile, in via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con chiusura il lunedì eccetto i festivi. Quindi sarà aperto anche il giorno di Pasquetta. Per informazioni e prenotazioni: 0733 020237, email beniculturali@arcidiocesicamerino.it oppure Pro loco (0733 638414), email proloco.ssm@gmail.com.

Il Museo della Guerra – Seconda Guerra mondiale “La Campagna d’Italia”, a palazzo Servanzi Confidati in via Cesare Battisti, sarà aperto sabato e domenica (giorno di Pasqua) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre lunedì 21, venerdì 25 e domenica 27 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info e prenotazioni presso la Pro loco (0733 638414, email proloco.ssm@gmail.com).

La Galleria d’Arte moderna, a palazzo comunale, in Piazza del Popolo, seguirà gli stessi orari del Museo della Guerra.

Il Muset – Museo del territorio e dell’elettricità, in viale Bigioli e in via Borgo Conce, sarà visitabile anche la domenica di Pasqua e negli altri giorni festivi dalle ore 16 alle 19, ma solo su prenotazione (almeno 24 ore prima) tramite la Pro loco (0733 638414, email proloco.ssm@gmail.com).

Il Museo archeologico “Giuseppe Moretti” e la mostra “Morire a Septempeda tra il I e il III secolo d.C.”, allestita a Castello al monte, saranno aperti al pubblico con le stesse modalità e gli stessi orari del Muset.

L’ufficio Cultura e Turismo del Comune ricorda che dal 28 aprile si tornerà agli orari di apertura normali.