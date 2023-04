Nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 aprile, l’atleta settempedano Giacomo Cantarini, fresco 16enne, ha partecipato ai Criteria nazionali giovanili 2023 svoltisi allo Stadio del nuoto di Riccione.

Alla manifestazione prendono parte solo i primi 30-40 atleti, per ogni gara, delle graduatorie nazionali tra i centinaia di partecipanti alle varie manifestazioni regionali di tutta Italia.

Giacomo si è presentato ai blocchi nelle specialità dei 50 e 100 metri stile libero e 100 farfalla.

Esordisce martedì mattina con il primato personale sui 50 stile libero che gli permette di guadagnare la 13^ posizione in classifica generale. Nel pomeriggio della stessa giornata entra in vasca per i 100 farfalla, gara non ancora nelle sue corde, una piccola imperfezione non gli permette di ottenere il risultato sperato, ma ci si accontenta e si guarda avanti al giorno successivo dove lo aspetta la gara che solitamente riesce a interpretare al meglio.

Mercoledì 5 mattina, 100 metri stile libero, Giacomo nei 100 stile libero in circa 51″ realizza un piccolo grande sogno entrando nella Top ten del nuoto italiano, categoria ragazzi 2007.

La soddisfazione per il risultato raggiunto è enorme, per Giacomo soprattutto, che vede premiato l’impegno e i sacrifici fatti, ma anche per il suo coach Michele, per il presidente Pecchia e per la realtà che la piscina Blugallery rappresenta!

Un ottimo punto di partenza per una stagione che si prospetta ancora lunga…