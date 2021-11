Softair: il gruppo del PitBull Club vince la gara a Lago di Vico

Domenica 7 novembre si è svolta una gara sportiva di softair presso il Lago di Vico, in provincia di Viterbo, valida per la Coppa Lazio Aics a cui ha partecipato il PitBull SoftAir Club di San Severino. Ben 11 team si sono affrontati in una modalità chiamata “Full Flags”, in cui ad ogni squadra in gara viene assegnato un campo base da difendere per tutta la durata della competizione e, contemporaneamente, il compito di attaccare e cercare di conquistare quelli di tutti gli altri partecipanti.

Il team di San Severino ha quindi difeso il proprio campo base con 4 operatori, mentre altri 8 assaltatori hanno cercato di espugnare gli avamposti degli avversari. La squadra della difesa si è comportata molto bene, fermando diverse incursioni dei nemici e conquistando così punti preziosi. La squadra d’assalto è riuscita a conquistare tutti e 10 i campi base nemici e a terminare la gara con ben 3 ore di anticipo rispetto al tempo massimo disponibile.

Una volta tornati al Quartier generale, allestito per l’occasione dall’impeccabile organizzazione gestita dall’Asd X Veleno e dall’Aics settore softAir Lazio, il PitBull SoftAir Club è stato premiato con un meritato 1° posto!

La forte coesione e determinazione del gruppo, la preparazione tecnica che viene curata durante ogni allenamento e l’esperienza del presidente Gian Paolo “Chef” che ha coordinato la difesa, del vicepresidente Michele “Cipo” che ha guidato la squadra d’assalto e di tutti gli atleti del PitBull SoftAir Club di San Severino coinvolti nella gara hanno portato a questo importante successo.

Un 1° posto che ripaga di tanti sacrifici e che, soprattutto in questo periodo difficile, ha regalato tanta gioia a tutto il Club e riportato in primo piano un forte e importante senso di aggregazione.

Chi vuole provare il softAir può rivolgersi al Club che dà la possibilità di effettuare prove gratuite e senza impegno, fornendo il materiale e l’affiancamento necessario. Info sul sito www.pitbullsoftair.it oppure su Facebook o Instagram.