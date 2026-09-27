Nasce Jeppe, una nuova “social country house” a San Severino

Nel territorio di San Severino è nata una nuova realtà pensata per rafforzare le opportunità di aggregazione della comunità. Si chiama Jeppe e nasce con l’intento di offrire uno spazio inclusivo di crescita, formazione e confronto attraverso corsi e attività aperte a diverse fasce d’età e categorie.

Situato in Strada Vicinale della Maestà 137, Jeppe è un casale nelle campagne settempedane concepito come una “social country house”. Il luogo è aperto a chiunque ed è strutturato per accogliere soggiorni, attività di varia natura, campi scuola, incontri aziendali o tra associazioni. Il nome affonda le sue radici nel dialetto maceratese e richiama l’intento di rinascita e crescita: le “jeppe”, infatti, indicano le zolle del campo arato, simbolo di terra fertile e pronta a generare un nuovo raccolto. Voluto dall’imprenditore e mecenate Franco Moschini come progetto per contribuire allo sviluppo culturale e sociale dell’alto maceratese, lo spazio è gestito dalla Fondazione Design Terrae in collaborazione con la Cooperativa Esserci.

Le attività partiranno dal 4 ottobre e a inaugurare il programma operativo della struttura è la rassegna di incontri e laboratori gratuiti intitolata “Piccole Cose Belle”, azione pilota di welfare territoriale promossa nell’ambito del progetto regionale “Radici”, in collaborazione con Look UP APS, Asbi Marche e Social Farm Academy. Il calendario delle attività, da ottobre a gennaio, propone un percorso che parte dall’avvio di un orto didattico di comunità dedicato all’agroforestazione, alla floricoltura e alla rigenerazione del suolo. Sul fronte del benessere e della cura di sé sono previste sessioni di forest therapy e suonoterapia con campane tibetane e gong, con un appuntamento speciale rivolto a educatori e caregiver. Inoltre, ampio spazio è riservato all’espressione artistica: il programma include due percorsi teatrali curati dal Teatro del Lemming, incentrati sul corpo e sulla narrazione, una residenza di scrittura condivisa e un cantiere di pittura di comunità guidato dall’artista Paola Tassetti per la realizzazione di una grande scenografia mobile.

«L’obiettivo è generare valore locale rispondendo ai bisogni e alle vocazioni del nostro territorio, mettendo a disposizione uno spazio pensato per accogliere persone, idee e gruppi», spiega Marco Lucarelli, responsabile del progetto Jeppe per la Fondazione Design Terrae. Aggiunge inoltre: «Jeppe vuole fortemente vivere insieme alla comunità di San Severino: per questo siamo aperti alla conoscenza reciproca e al confronto con chi vorrà portare idee e collaborazioni».

Per iscrizioni o informazioni sulle singole attività è possibile contattare l’organizzazione al numero 340-3809212 o via email all’indirizzo servizi@designterrae.it.

Silvio Gobbi