Ennesima dimostrazione di forza per la Tormatic San Severino. Nello scontro infrasettimanale batte per 3-1 la Mano Volley Monte Urano e fa un ulteriore balzo in classifica, vedendo ormai la promozione in serie C ad un solo punto (anche se il quoziente set altissimo può far sorridere le settempedane). E stasera, sabato 7 maggio, andrà a giocare con la consapevolezza che il sogno sta per avverarsi.

La partita col Monte Urano non inizia con il piede giusto per le ragazze di coach Mosca, sono infatti le ospiti ad accaparrarsi il primo parziale per 22-25. La squadra ospite gioca un’ottima pallavolo, mettendo continuamente in crisi la formazione di casa che, anche nel secondo set, è costretta a rincorrere. Aiutate però da un palasport sold out, le ragazze del duo Mosca-Crescenzi riescono a riportare la partita in parità (25-19).

È proprio da qui che ne viene fuori una partita di categoria superiore, dove la Mano Volley batte difende e contrattacca in maniera impeccabile e la Tormatic, guidata da un’implacabile Spitoni e dagli attacchi della coppia centrale Salvetti-Paoloni, risponde colpo su colpo, tenendo il pallino del gioco sempre dalla propria parte. Il terzo e il quarto set premiano di nuovo la squadra di casa (25-18 e 27-25) che guadagna 3 punti vitali e può tirare un sospiro di sollievo.

Da segnalare la prestazione maiuscola della giovanissima Alice Ciccarelli che, entrata nel secondo set, ha contribuito pesantemente alla vittoria della squadra. Alice ha compiuto 14 anni il giorno dopo, ma in campo sembrava una veterana!