Volley serie B maschile: la Sios Novavetro battuta per 3-2 dal Real Bottega

Dopo due ore e mezza di gioco la formazione pesarese vince al tie break una sfida molto combattuta, condannando la Sios Novavetro a un’altra bruciante sconfitta. I ragazzi di coach Pasquali ce la mettono tutta per strappare il successo agli avversari, ma alla fine devono accontentarsi di un solo punto. E’ vero che, a livello di set, hanno dovuto sempre inseguire il Real, ma è vero anche che sono stati molto determinati nel riportare in equilibrio il punteggio, in particolare nel quarto parziale, quando hanno trovato la forza di agganciare gli ospiti per i “vantaggi” e superarli poi con un attacco di Marinozzi e un ace di Palazzesi, due dei giocatori più in palla della serata. Pure il quinto set è stato molto equilibrato, col punteggio sempre in bilico (9-9, 11-11, 13-13), ma negli scambi decisivi l’ha spuntata chi ha sbagliato di meno. Insomma, un tie break “fotocopia” dell’andamento dell’intero match. “La prestazione i ragazzi l’hanno fatta – dice il coach Adrian Pablo Pasquali –, hanno dato tutto, ma come accaduto già più volte in questa prima parte di stagione non siamo stati bravi a chiudere i set in nostro favore. Speriamo di riuscire ad avere un po’ più di qualità in certi fondamentali, su cui stiamo lavorando, per tornare presto al successo”.

Il prossimo impegno della Sios Novavetro sarà in trasferta, sabato 16 novembre, contro Promopharma San Marino.

Il tabellino

2-3

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Marinozzi, Galabinov, Angelini, Romiti (L), Tombesi (L2). All. Pasquali.

BATTISTELLI REAL BOTTEGA: Benocci, Franco, Grasso, Ferro, Pedini, Baldelli, Girolometti, Schiaratura, Romani, Domenicucci, Mezzolani, Durdevic, Pais (L), Toccaceli (L2). All. Romani.

Arbitri: Barbara Audone di Roma e Sara Rossi di Mentana.

Parziali: 19-25 (25′), 25-22 (29′), 20-25 (29′), 27-25 (33′), 13-15 (22′).