Terza edizione del torneo “Il cuore della pallanuoto” con le squadre di Fermo, Jesi, Moie, Perugia e Ancona, oltre al Blugallery, team padrone di casa guidato dal mister e organizzatore Giannicola Pontoni. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto alla Caritas di San Severino.

Al termine della manifestazione il successo è stato della Jesina Pallanuoto che in finale ha avuto la meglio su Fermo con un comodo 11-6. In terza piazza il Gryphus Perugia che ha piegato la Vela Ancona Under 18.

I padroni di casa del Blugallery si sono classificati quinti, relegando all’ultimo posto il Team Marche Pallanuoto Moie. Al di là del puro fattore agonistico, però, hanno vinto davvero tutti, dal momento che la tassa di iscrizione al torneo è stata interamente devoluta alla Caritas vicariale per una cifra complessiva di circa 700 euro.

Luca Muscolini