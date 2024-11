Il Serralta scivola sul campo di Ripe San Ginesio (1-0)

Seconda sconfitta consecutiva per il Serralta che cade sul campo di Colmurano, tana del Ripe San Ginesio, ma è un ko amaro che lascia tante recriminazioni e soprattutto immeritato per il gioco espresso specie nel primo tempo dove i gialloblù hanno fatto decisamente bene creando varie occasioni (stessa cosa nella ripresa anche se in numero minore) ma non riuscendo a finalizzare cosa che sta pesando in questo periodo sui risultati dell’undici settempedano (terzo match di fila all’asciutto). Serralta punito in avvio di ripresa da un rocambolesco gol di Dikedzic che in mischia viene in pratica “colpito” dal pallone trovando così la rete del successo per la squadra di Pagnanini.

Un vero peccato, insomma, per i gialloblù tornare a casa senza punti, ma restano diversi aspetti positivi che se confermati nei prossimi impegni potrebbero dare soddisfazioni e soprattutto punti importanti in ottica salvezza magari a partire dal prossimo turno quello casalingo contro il Pioraco dell’ex tecnico Palazzi che sarà di scena al Soverchia venerdì (ore 21).

La cronaca

Trasferta insidiosa quella del Serralta a Colmurano dove gioca le partite interne il Ripe San Ginesio. Gialloblù in campo con qualche variazione nell’undici di partenza e guidati in panchina da Elisei, vice di mister Masciani oggi assente. L’inizio di partita mostra un Serralta decisamente sul pezzo: spigliato, convinto e che gioca ad alta intensità con ritmi che mettono in difficoltà i locali (dice tutto il cambio dopo venti minuti operato da mister Pagnanini per modificare il modulo e trovare contromisure al predominio avversario). Si registrano varie opportunità per i settempedani con quella più limpida sugli sviluppi di un corner che vede Cappellacci mancare l’impatto con la sfera da pochi passi. Ancora Serralta con una discesa a sinistra di Rapaccioni con cross che Rocci sfrutta per andare al tiro con risposta del portiere. Si va all’intervallo con reti bianche, ma il risultato non rispecchia l’andamento del match e penalizza gli ospiti che per quanto mostrato avrebbero meritato di andare al riposo in vantaggio. La ripresa comincia male per il Serralta e al meglio per il Ripe: angolo battuto da sinistra, palla che rimbalza davanti a Falconi che rinvia non al meglio, la sfera passa e va a sbattere sul fianco di Dikedzic e da qui finisce nel sacco. Lo svantaggio è un duro colpo da assorbire per i gialloblù che infatti vanno in difficoltà rischiando sulle iniziative di Salvucci: il numero 9 prima spara alto da buona posizione, poi il suo tiro è ribattuto sulla linea. Il Serralta si riprende e reagisce. Clamorosa palla gol per Cappellacci che all’altezza del dischetto spara alto. Ci prova anche Pelagalli con un pregevole tiro al volo che Renzi devia in tuffo. Partita più in equilibrio ora e squadre che si allungano e questo permette di vedere altre palle gol. I locali sfiorano il raddoppio ma Sparvoli è bravo e attento nel fermare un pallone diretto nella porta sguarnita, episodio che precede un’altra grossa chance, l’ultima, per i settempedani capitata al neo entrato Buratti che davanti al portiere calcia di potenza trovando però il corpo di Renzi che salva la propria porta e tiene il prezioso vantaggio del Ripe che resisterà fino al novantesimo.

RIPE SAN GINESIO-SERRALTA 1-0

MARCATORI: st 10’ Dikedzic

RIPE SAN GINESIO: Renzi, Galanti, Paolucci, Moriconi, Lauriola, Diallo, Boe, Moglianesi, Salvucci, Dikedzic, Cardinale(20’pt Santucci). A disp. Staffolani, Carradori, Carducci, Bartolini, Campetella, Nardi, Cervigni. All. Pagnanini

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Orlandani, Botta, Testa (25’ st Cruciani), Rapaccioni, Rocci, Cappellacci (30’ st Buratti), Pelagalli (18’ st Moretti), Falconi. A disp. Spadoni, Baruni, Vissani, Lacchè, Magarelli, Cambriani. All. Masciani

Roberto Pellegrino