Proseguono gli incontri formativi promossi dalla Settempeda per la scuola calcio 2022-2023. L’ultimo in ordine di tempo si è svolto venerdì 11 novembre presso il Centro medico BluGallery che ha messo a disposizione la sala conferenze per ospitare l’evento.

Tema della serata: “Scuola Calcio: un ambiente formativo ed educativo”. Relatore il professor Alberto Virgili, responsabile dell’Attività di base della Figc Marche. L’appuntamento è stato importante per tutti, dai ragazzi ai genitori, fino alle famiglie, nonché per gli istruttori.

Un incontro utile per poter comprendere meglio cosa fare con i più giovani quando si avvicinano al gioco del calcio e quanto possa essere importante iniziare questa attività soprattutto a livello formativo ed educativo e non solo dal lato sportivo.