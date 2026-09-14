Nuovo look per il “Tullio Leonori”: inaugurato il rinnovato impianto di calcio

È stato inaugurato il rinnovato campo sportivo “Tullio Leonori” di viale Mazzini, dove si sono conclusi i lavori per la posa del manto in erba sintetica di ultima generazione. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di circa 600 mila euro, finanziato tramite mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo, per offrire una struttura moderna e sicura alle società sportive e ai giovani del territorio.

Oltre alla nuova superficie da gioco drenante, l’opera ha compreso l’automatizzazione dell’irrigazione, la nuova illuminazione a led, la sistemazione della recinzione perimetrale e il rinnovo delle attrezzature. Resta invece in sospeso la realizzazione dei nuovi spogliatoi: il progetto comunale è risultato ammissibile al bando “Sport e Periferie”, ma non finanziato per carenza di fondi statali; si attende un eventuale scorrimento della graduatoria. L’intervento si inserisce nel piano comunale di riqualificazione degli impianti che ha già riguardato lo stadio “Soverchia”, la pista di pattinaggio, il palazzetto “Ciarapica”, i campi da tennis e la palestra “Toti Barone”, in attesa dei futuri lavori all’ex Gil e al crossodromo “San Pacifico”.

Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Rosa Piermattei, gli amministratori locali, i delegati di Coni e Figc provinciali, il consigliere regionale Renzo Marinelli, i vertici delle società Settempeda e Audax, oltre a forze dell’ordine e amministratori pubblici.

Nei loro interventi le autorità e i rappresentanti sportivi hanno rimarcato il valore sociale e formativo dell’opera, evidenziando come l’adeguamento delle strutture sia fondamentale per promuovere l’inclusione e la crescita dei ragazzi attraverso lo sport e il gioco di squadra.

È stato inoltre espresso plauso per il coraggio dell’Amministrazione comunale nel destinare fondi all’impiantistica sportiva in un momento in cui gli enti locali affrontano diffuse difficoltà di bilancio.