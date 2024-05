Giornata di festa per la Settempeda: il suo successo “motivo di orgoglio per la città”

Sabato a tinte biancorosse quello vissuto ieri a San Severino. Una giornata dedicata alla Settempeda. Dirigenti, giocatori, tifosi: tutti insieme per ricordare la vittoria del campionato di Prima Categoria con relativo passaggio in Promozione.

Campionato, questo, ritrovato a distanza di molto tempo e che rappresenta un traguardo inseguito a lungo e averlo conquistato vuol dire essere riusciti a completare un percorso e aver portato a compimento un progetto costruito negli anni. Impresa che è un vanto e un motivo di orgoglio non solo per la società biancorossa ma anche per tutta la città.

Questo è quello che hanno voluto sottolineare con le loro parole il primo cittadino Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, nell’incontro svoltosi a metà pomeriggio al teatro Feronia.

L’Amministrazione comunale ha voluto invitare i protagonisti della Settempeda per poter rendere omaggio a chi ha raggiunto l’ambito traguardo e colto un successo prestigioso. In una sala gremitissima, in cui hanno trovato posto squadra, staff e alcuni rappresentanti dei Boys, il sindaco e l’assessore hanno elogiato il lavoro svolto da tutte le componenti complimentandosi per la vittoria ottenuta e augurando il meglio pe la prossima avventura nel nuovo torneo.

Alla fine dell’incontro al presidente della Settempeda, Marco Crescenzi, è stata consegnata una pergamena ricordo che celebra l’impresa sportiva compiuta.

Non è finita qui, però, dato che il 29 giugno la Settempeda verrà premiata di nuovo in occasione dell’evento che si svolgerà in Piazza del Popolo nella serata dedicata alle società sportive cittadine.

