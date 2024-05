Premio Chiara Lubich per la fraternità: menzione speciale per la città di San Severino

L’associazione Città per la Fraternità ha assegnato una menzione speciale al Comune di San Severino per il progetto “Per una fraternità circolare”, presentato in occasione dell’undicesima edizione del Premio Chiara Lubich per la Fraternità.

“Il progetto – si legge nelle motivazioni che accompagnano il riconoscimento – presenta non una specifica iniziativa ma lo sviluppo di un processo incentrato nel voler fare insieme, migliorare le collaborazioni non solo tra persone ma tra tutte le componenti cittadine, con la convinzione che la cura delle relazioni sia il rimedio più efficace per rigenerare la nostra società e rispondere alle esigenze territoriali, stabilendo conoscenza e valorizzazione di tutte le realtà cittadine sociali, culturali, sportive ed economiche, rispondendo al “circolo vizioso dello svantaggio sociale” con percorsi di vicinanza, sostegno, fraternità circolare”.

Il presidente del sodalizio Stefano Cardinali, già sindaco di Montecosaro, ha consegnato al primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, una targa ricordo e una pergamena contenente proprio il testo della menzione.

Alla cerimonia, cui erano presenti anche il sindaco del Comune di Tolentino, Mauro Sclavi, e il delegato per l’Amministrazione tolentinate, Giuliana Salvucci, hanno partecipato l’assessore comunale ai Servizi sociali, Michela Pezzanesi, il presidente del Movimento politico per l’unità, Stefano Properzi, il vicario foraneo e direttore della Caritas settempedana, monsignor Aldo Romagnoli, il coordinatore Novello Frittellini.

“Per la Città di San Severino è un onore ricevere questo riconoscimento che ci dà la forza per andare avanti dopo periodi per noi difficilissimi come quelli vissuti dopo il terremoto e dopo l’emergenza Covid e sono felice che oggi sia presente anche il sindaco di Tolentino, realtà con la quale abbiamo un ottimo rapporto, perché l’unione fa veramente la forza”, ha detto il sindaco Rosa Piermattei.

Riconfermato alla guida dell’associazione Città per la Fraternità, che ormai conta l’adesione di ben 150 Comuni italiani, il presidente Cardinali ha ricordato invece l’importanza del messaggio che sta dietro la consegna riconoscimento internazionale che viene assegnato con il Premio Lubich a quelle realtà che continuano a portare avanti di principi della fraternità applicati alle amministrazioni pubbliche.

Ufficialmente consegnato alcune settimane fa nel corso di una cerimonia che quest’anno è stata ospitata a Bra, il Premio Lubich ha visto un grande coinvolgimento da parte della Città di San Severino. Tra le tante iniziative inserite nel progetto figurano, ad esempio, la Consulta sociale, che unisce il Comune alla Caritas vicariale, all’associazione Help Sos salute e famiglia, alla fondazione Opera Pia Luzi, al comitato cittadino della Croce rossa, alla fondazione “Don Eugenio Angeloni”, alla fondazione “Opera Pia Miliani”, alla fondazione Ipab “Collio Parteguelfa”, all’associazione il Prisma, fino alle parrocchie. Nello stesso progetto rientrano, inoltre, i servizi del Centro di ascolto, dell’emporio alimentare, nonché i percorsi di prevenzione delle dipendenze digitali e delle ludopatie, la promozione dello sport e della salute, le azioni di volontariato da parte della Caritas vicariale nella Casa di riposo e tanto altro ancora.