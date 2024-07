Dino e Claudio volano da Rieti al Gargano… “Con le Ali ai Piedi”

Dino Marinelli e Claudio Cipolletti non finiscono di stupire! Dopo aver affrontato e portato a termine – nell’estate 2023 – il Cammino di Santiago, quest’anno sono andati alla scoperta di un itinerario meno noto, ma sicuramente altrettanto carico di spiritualità e non meno faticoso. Sono partiti il 27 giugno e oggi, giovedì 18 luglio, sono giunti alla meta percorrendo a piedi in 22 giorni più di 500 chilometri.

Il cammino si chiama “Con le Ali ai Piedi” e segue i passi che San Francesco d’Assisi fece per spostarsi dalla Valle Reatina fino al Gargano. I pellegrini che seguono questo itineraio partono da Poggio Bustone (Comune della provincia di Rieti) e scendono fino all’antico luogo di culto che si trova a Monte dell’Angelo attraversando le regioni Lazio, Abruzzo, Molise e il nord della Puglia. L’obiettivo è raggiungere la grotta di San Michele Arcangelo, percorrendo strade bianche e soprattutto antichi tratturi in luoghi davvero poco conosciuti.

Qui Dino e Claudio sono arrivati oggi e al telefono ci hanno raccontato le loro prime impressioni: “E’ stata dura, molto dura… Innanzi tutto a causa del gran caldo e, in secondo luogo, perché abbiamo camminato quasi sempre in ambienti di montagna lungo sentieri di pietre che tolgono il ritmo. L’itinerario di per sé è molto suggestivo e rappresenta una forte esperienza spirituale alla scoperta di posti in cui San Francesco si è ritirato in preghiera e in penitenza. Domani saremo sul golfo di Manfredonia… Non vediamo l’ora! Faremo il bagno vestiti!!”.

Insomma, una bella scarpinata per Dino e Claudio che confermano ancora una volta la loro straordinaria resistenza, caparbietà e amicizia.