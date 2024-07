Birthday tutto settempedano per Guglielmo Audiberti, prof nel Michigan

Guglielmo Audiberti, docente all’Università del Michigan, vive e insegna da molti anni negli Stati Uniti. D’estate anche per lui è tempo di ferie e così, appena può, torna nella sua San Severino per trascorrere un periodo di vacanze con la famiglia.

Quest’anno il rientro a casa è stato “speciale” perché gli ha permesso di festeggiare con gli amici di sempre e con i propri cari il suo sessantesimo compleanno. Un “party” – per dirla all’americana – organizzato in semplicità al casale “Il Cerqueto”, a Gagliannuovo, nel cuore delle nostre splendide colline, all’insegna di buona musica e ottimo cibo.

La serata è scorsa via tra battute, canti, aneddoti e scherzi di rito, in un clima di grande giovialità; poi si è chiusa con la tradizionale torta e le fatidiche candeline da spegnere. Il tutto accompagnato dal ritornello degli auguri… rigorosamente in Inglese!

Ad majora, professor Guglielmo!