Gli 80 anni di Confindustria Macerata: premiata la fedeltà di tre aziende settempedane

Confindustria Macerata ha festeggiato, presso la splendida cornice di Villa Anton a Recanati, l’ottantesimo anniversario dalla sua costituzione. Nel saluto di benvenuto, il presidente di Confindustria Macerata, Sauro Grimaldi, ha sottolineato come la celebrazione degli ottant’anni di vita dell’Associazione rappresenti un momento importante di riflessione sulla storia e sul valore profondo dell’identità associativa.

Un ruolo, ha affermato il presidente, fondamentale quello dell’Associazione degli Industriali, che ha accompagnato e partecipato attivamente dal 1944 ad oggi allo sviluppo di un territorio, quello maceratese, che era prevalentemente a vocazione agricola “trasformandolo” in un modello industriale di eccellenza. Per l’occasione è stata allestita la mostra fotografica“Cultura d’impresa: tra tradizione e innovazione” a cura del fotografo Paolo Cudini, il quale ha saputo catturare con maestria con i suoi scatti l’evoluzione del tessuto industriale maceratese.

Nel corso della serata, realizzata grazie anche al contributo di Fineco Private Banking e della BCC Recanati e Colmurano, il presidente Grimaldi e il direttore Niccolò di Confindustria Macerata hanno inoltre consegnato un attestato di fedeltà associativa alle imprese iscritte da più di 50 anni: Lead Time Spa – Caldarola, Elettrochimica Ceci Spa – San Severino Marche, Distilleria Varnelli Spa – Muccia, Simeg Srl – San Severino Marche, Sardellini Costruzioni Srl – Macerata, Pipponzi Costruzioni Srl – Civitanova Marche, Acrilux Srl – Recanati, Clementoni Spa – Recanati, Fbt Elettronica Spa – Recanati, Poltrona Frau Spa – Tolentino, Fratelli Guzzini Spa – Recanati, La.I.Pe. Spa – Tolentino, Mondi Tolentino Srl – Tolentino, Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. Srl – Matelica, Dezi Legnami Spa – Pollenza, Interauto Spa- Macerata, Crucianelli Rest/Edile Srl – Tolentino, Scie Snc – Corridonia, Sibe Srl – Ussita, Fatar Srl – Recanati.

Il prestigioso riconoscimento di fedeltà associativa è stato assegnato anche alle seguenti imprese che per motivi di impegni lavorativi precedentemente assunti non hanno partecipato alla serata a Villa Anton: Soverchia Srl – San Severino Marche, S.A.S.P. Srl – San Ginesio, Valle Esina Spa – Esanatoglia, Elio Romagnoli Romcaffe’ Srl – Macerata, IGuzzini Illuminazione Spa – Recanati, Cartiera Marchigiana Srl – Montelupone, Ama Srl – Macerata, O.M.S. Di Tarabelli Giuseppe & C. Srl – Morrovalle, Fabi Spa – Monte San Giusto, Ctc Conceria Del Chienti Società Benefit Spa – Tolentino.