Sios Novavetro riparte dalla “B” con tanti volti nuovi: confermato coach Pasquali

La Sios Novavetro San Severino riparte dalla serie B e lo fa con un progetto importante per la categoria. La società settempedana, a seguito di rinunce da parte di altri Club, ha acquisito il diritto a restare fra i “cadetti” e, dopo aver confermato il tecnico Adrian Pablo Pasquali, si è messa al lavoro per costruire un roster decisamente competitivo.

In cabina di regia troveremo Marco Palmigiani, classe 2000, laziale, proveniente dal Crema (serie B). Nel ruolo di schiacciatore – oltre ai riconfermati Lorenzo Plesca e Gabriele “Momo” Marinozzi – avremo altri due volti nuovi. Il primo è quello di Yordan Galabinov, classe ’90, alto due metri e 2 centimetri, proveniente dal Grosseto (serie B). Si tratta di un giocatore d’esperienza che vanta sei stagioni in A2, una in A1 e un’altra in A3. Il secondo, invece, è un gradito ritorno a San Severino, quello di Marco Caciorgna, settempedano, classe ’98, ex giocatore della Nova Volley Loreto. Il reparto “opposti” punterà sulle riconferme di Lorenzo Palazzesi e Luca Paolucci, mentre i centrali saranno Ludovico Ferrara (pure lui confermato), Valentino Agostini (classe 2002, ex Ascoli Piceno) e Filippo Facchi (classe 2003, ex Potenza Picena). Infine il libero. Questo ruolo sarà ricoperto da Roberto Romiti, un atleta di forte esperienza che ha 41 anni, arriva da Grottazzolina (neopromossa in SuperLega) e può vantare undici stagioni in A2, due in A1 e tre in A3. Insomma, un “totem” in mezzo al campo per gestire al meglio le partite di un certo calibro. L’organico dovrà essere completato con altri innesti, ma – come hanno spiegato il presidente Cesare Martini e il direttore sportivo Giovanni Soverchia – l’ossatura della squadra sarà sostanzialmente questa. Il gruppo inizierà la preparazione il 28 agosto.

Nel frattempo la società San Severino Volley sta organizzando l’intero movimento che, fra settore maschile e settore femminile, conta circa 150 atleti, quasi tutti minorenni. Oltre ai gruppi di “micro” e minivolley, verranno allestite le formazioni Under 14 maschile e 1^ Divisione maschile, nonché le squadre Under 12, Under 13, Under 16 e 1^ Divisione femminile. Quest’ultima – “targata” Tormatic – sarà impegnata anche nel torneo Under 18. Inoltre ci saranno altri due gruppi femminili Under 13/14. E la punta dell’iceberg sarà ovviamente la serie B maschile, per un totale di 10 campionati. Davvero un impegno notevole da parte dei dirigenti che, mossi da pura passione, stanno per riaccendere il motore di una “macchina sportiva” fra le più potenti della pallavolo provinciale.