Musica da camera: tre concerti gratuiti col Festival d’Estate a Palazzo Claudi

Da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto torna a Serrapetrona il Festival d’Estate a Palazzo Claudi, rassegna di musica da camera organizzata dalla Fondazione Claudi.

Tre le serate di questa 12^ edizione, come sempre “firmata” dal direttore artistico maceratese Michele Torresetti, ormai garanzia di qualità e di successo per la manifestazione.

Il primo concerto, “Un classico romantico”, è in programma domenica 28 luglio (ore 21.15, ingresso gratuito) e propone musiche di Chopin, Mozart e Brahms. In pedana i musicisti Michele Torresetti e Andrea Mascetti (violino), Matteo Torresetti (viola), Giacomo Grava (violoncello) e Alessandro Deljavan (pianoforte). Al termine, brindisi insieme nei giardini di Palazzo Claudi.

“In occasione della serata inaugurale del Festival – aggiunge il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi – avremo ospite anche il poeta Davide Rondoni che nell’intermezzo musicale parlerà del Piccolo Festival dell’Essenziale (in calendario a Roma, nel Complesso dei Piceni a San Salvatore in Lauro, l’11 e il 12 ottobre; ndr) e declamerà alcune delle sue ultime poesie”.

La seconda serata della rassegna, dal titolo “Il Canto di un Popolo”, è prevista invece mercoledì 31 luglio (ore 21.15, ingresso gratuito). Le musiche saranno di Schumann e Dvorak, protagonisti gli stessi musicisti del debutto, prima in un “duo” violoncello-pianoforte, poi in un quintetto d’archi e pianoforte. Seguirà, come sempre, un brindisi conclusivo a base di Vernaccia e dolci del luogo.

L’ultimo appuntamento del Festival è fissato per sabato 3 agosto (ore 21.15, ingresso gratuito) e avrà il tema del “Folclore Virtuoso” con musiche di Ravel e Bartok. Si esibiranno un “duo” violino-pianoforte e un quintetto d’archi e pianoforte.

In caso di maltempo i concerti si terranno nella chiesa di San Francesco, sempre a Serrapetrona.

La rassegna ha il patrocinio della Regione Marche ed è organizzata in collaborazione con il Comune e l’associazione “Ut re mi” onlus.