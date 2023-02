L’organizzazione di volontariato Help Sos salute e famiglia di San Severino ha consegnato – dopo averli ricevuti in dono dalla delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta – più di ottanta giochi a bambini bisognosi che vivono in città insieme alle loro famiglie.

Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’associazione, Cristina Marcucci, l’arcivescovo Francesco Massara, l’ospedaliere dell’Ordine di Malta, Carlo Vitalini Sacconi, il vice ospedaliere Edoardo La Rosa, il commissario per le Marche Nord, Italo D’Angelo, e diversi volontari.

A rappresentare l’Amministrazione locale c’era il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi. Tra gli intervenuti pure il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, il vicario foraneo referente della Caritas settempedana, don Aldo Romagnoli, e il presidente dell’associazione Virgilio Puccitelli, Riccardo Brandi.

La consegna dei giochi è stato un momento di grande festa per tanti bambini e per le loro famiglie che hanno ricevuto dai cavalieri dell’Ordine di Malta il prezioso dono capace di riempire di gioia tanti loro cuori donando un momento di felicità e spensieratezza.

La giornata si è poi conclusa con una visita guida al Museo dell’Arte recuperata.

L’Ordine di Malta è un ordine religioso cavalleresco legato alla Santa Sede che ha come finalità l’assistenza agli ultimi, il difendere e testimoniare la fede servendo i poveri e i malati, un impegno che si traduce in realtà in 120 Paesi del mondo attraverso i progetti umanitari e di assistenza sociale.