Settempeda, Simone Gentili è il nuovo allenatore della Juniores

Si completa il mosaico del settore giovanile della Settempeda grazie all’ultima tessera. Il quadro degli allenatori ora è completo con la panchina della squadra juniores che trova padrone. Il neo mister dell’under 19 biancorossa è Simone Gentili. Scelta ponderata e accurata quella della società biancorossa che si affida ad un tecnico bravo, preparato e con una certa esperienza costruita durante gli anni di attività come istruttore delle scuole calcio di Sarnano, Maceratese, Green Club Roma, Acquacetosa Centro Calcio e Grifone Gialloverde per poi proseguire al San Marco Servigliano (vice allenatore in Eccellenza), alla Maceratese (collaboratore tecnico in Eccellenza) e nella stagione appena conclusa al Tolentino dove ha guidato la juniores regionale.

Mister Gentili, laureato in Scienze motorie, vanta specializzazioni come allenatore Uefa B, match analyst Sics e match analyst Figc. Insomma, il profilo giusto a cui affidare la formazione juniores, che mai come quest’anno sarà fondamentale per la prima squadra con la quale si rafforzerà collaborazione e passaggio di giocatori per allenamenti e partite (in Promozione c’è obbligo di due titolari del 2005 e 2006), e in generale crediamo possa essere un acquisto di livello per il settore giovanile della Settempeda che si presenterà rafforzato e con innesti di primo piano che potranno alzare la qualità del lavoro oltre che contribuire alla crescita dei giovani calciatori biancorossi.

r. p.