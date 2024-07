Dolomiti Superbike: svetta al debutto anche Silvia Francucci

Da oltre 29 anni, la prova di mountain bike Dolomiti Superbike è un vero must per tutti gli appassionati della mountain bike. Questa spettacolare gara sulle Dolomiti è tra le più amate d’Europa e lo dimostra il numero sempre crescente di partecipanti. Inoltre ha la reputazione di essere una delle gare di mountain bike più dure e affascinanti.

Ebbene l’edizione 2024 ha visto – per la prima volta – fra i protagonisti anche Silvia Francucci, settempedana, di professione insegnante a Sassoferrato, appassionata di bicicletta.

Nei suoi momenti liberi inforca i pedali e si allena con grande costanza e sacrificio, pure su strada. Poi, di tanto in tanto, si cimenta in qualche competizione. Stavolta ha puntato davvero in alto! Non solo per l’altitudine… E il risultato è stato eccellente.

A Villabassa erano davvero in tanti, centinaia e centinaia di partecipanti, fra cui anche molte atlete, d’ogni età. Silvia Francucci si è cimentata nella prova della “lunga distanza”: 123 chilometri, il massimo previsto dagli organizzatori. E lo ha fatto nella categoria Master 1 Women.

E’ andata fortissimo: non solo ha concluso la prova, ma è giunta terza nella sua classe e sesta assoluta fra le donne master che hanno scelto di percorrere tutto l’anello della manifestazione, scoprendo paesaggi fantastici, attraversando boschi e laghi, ammirando la bellezza della natura di questo spicchio delle Dolomiti.

Insomma, una soddisfazione nella soddisfazione per la tenace Silvia, “maestra” anche di… sport!