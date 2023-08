Il primo passo verso l’inizio ufficiale della stagione è stato compiuto con la composizione dei gironi di Prima Categoria. Settempeda inserita nel gruppo C, come previsto, quello formato dalle formazioni del maceratese (sono 14). Rispetto alla scorsa stagione abbiamo undici conferme e cinque new entry. La curiosità era tutta sul nome della squadra che avrebbe colmato lo spazio vuoto nel girone per avere le sedici partecipanti e alla fine l’ipotesi Passatempese ha trovato conferma. Toccherà dunque alla formazione osimana, appena retrocessa dalla Promozione, completare la griglia delle squadre (la Filottranese l’altra papabile resta nel girone B). Le altre novità sono costituite dalle tre neopromosse Montecassiano, San Claudio e Pinturetta Falcor Porto Sant’Elpidio. Tra le nuove si può includere l’Elite Tolentino, la nuova società nata questa estate dalla fusione tra Elfa (vecchia conoscenza del torneo) e Juve Club. Confermata poi la presenza della Cingolana che ha usufruito del ripescaggio dopo la retrocessione della stagione passata e ciò comporterà la riproposizione del derby con la Settempeda, reso ancor più “gustoso” quest’anno dalla presenza in panchina degli ex Ruggeri e Fattori.

GIRONE C

CALDAROLA G.N.C.

CAMERINO

CINGOLANA SAN FRANCESCO CALCIO

ELITE TOLENTINO

ESANATOGLIA

FOLGORE CASTELRAIMONDO

MONTECASSIANO CALCIO

MONTECOSARO

MONTEMILONE POLLENZA

PASSATEMPESE

PINTURETTA FALCOR

PORTORECANATI A.S.D.

S.CLAUDIO

SETTEMPEDA A.S.D.

URBIS SALVIA A.S.D.

VIGOR MONTECOSARO CALCIO