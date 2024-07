Intervalliva: “A settembre le indagini archeologiche, pronto il progetto per le procedure ambientali”

Prosegue l’iter per la realizzazione dell’intervalliva San Severino – Tolentino. Un aggiornamento sull’importante opera pubblica è stato fornito dal sindaco Rosa Piermattei nel corso dell’ultima Assise comunale.

“E’ stato dato incarico a una ditta per le indagini archeologiche preventive e i relativi lavori inizieranno a settembre. È stato anche redatto il progetto definitivo per l’avvio delle procedure ambientali – ha detto in aula il primo cittadino settempedano -. Ad oggi, sono state avviate le istruttorie di competenza della società Quadrilatero, finalizzate all’avvio della successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Successivamente sarà avviata la procedura presso il Cipss. Sottolineo che questa Amministrazione comunale è in continuo contatto con rappresentanti della società Quadrilatero per avere puntuali aggiornamenti in merito all’iter di prosecuzione dell’opera e sollecita costantemente la tempestiva finalizzazione delle attività, avendo sempre a mente l’enorme importanza di quest’opera per la nostra città”.