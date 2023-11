Sono nove gli anni di attività della Settempeda nuovo corso e all’orizzonte ci sono obiettivi diversi, da quello agonistico che abbraccia più fronti a quello più atteso e rilevante come il centenario (1925-2025) della società, appuntamento clou sempre più vicino.

Insomma, c’è molta carne al fuoco per la Settempeda che nella scorsa estate ha lavorato con grande impegno su più fronti, per presente e futuro. Quest’ultimo aspetto riguarda il settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club biancorosso.

Molte le novità che ci sono state sia a livello dirigenziale che tecnico.

Il presidente Marco Crescenzi introduce l’argomento: “Storicamente siamo tra le migliori società della regione per il lavoro svolto a livello giovanile e ci viene riconosciuto un po’ da tutti ed è una cosa di cui andiamo fieri ed orgogliosi. E’ stato fatto tanto e con una certa fatica, anche perché dopo quello che è capitato nei mesi scorsi, la situazione da affrontare non era per nulla semplice. Insomma, abbiamo dovuto far fronte ad una sorta di ripartenza, ma credo che sia stato fatto un ottimo lavoro e le cose sembrano andare per il verso giusto anche grazie all’apporto fornito dallo staff dirigenziale e dagli istruttori che hanno seguito le preziose indicazioni di un “maestro” del settore come Giovanni Migliorelli, una figura d’eccellenza che ci dà un supporto fondamentale come supervisore tecnico.

Restando in tema di giovani calciatori merita una menzione particolare la formazione juniores da quest’anno nelle mani di mister Paco Pallotta dove militano tanti eccellenti prospetti, dai più giovani fino a quelli che si dividono con la prima squadra, a conferma della stretta collaborazione esistente fra le due realtà. Per entrare ancor più dentro l’attività del settore giovanile della Settempeda ci siamo rivolti a Roberto Broglia, nuovo coordinatore tecnico”.

“Abbiamo intrapreso un percorso quasi da zero, dato che ci sono state molte novità a cominciare dalle persone che hanno sposato il nostro progetto, tutte compotenti e pronte ad accettare la nostra filosofia che verte sul concetto di giocare sempre palla a terra perché lo riteniamo uno step essenziale per la formazione del calciatore. Quanto fatto negli anni ha lasciato molte cose positive dalle quali ripartire e l’intento è seguire questo lavoro, fermamente e con convinzione. Una delle maggiori soddisfazioni riscontrate in questi mesi è quella di avere tantissimi ragazzi tesserati (200 circa), numero ragguardevole e in crescendo, mai raggiunto in tempi recenti”.

Altre peculiarità della vostra attività?

“Siamo Scuola Calcio di secondo livello, abbiamo tecnici qualificati e collaboratori di valore impegnati in tutte le categorie, siamo affiliati con l’Ancona Calcio con cui il contatto è continuo e spesso partecipiamo ad incontri formativi e ad allenamenti. Alcuni nostri ragazzi sono seguiti da osservatori della Federazione e di diverse società a testimonianza che siamo un club che fa un lavoro importante”.

Parliamo delle varie squadre…

“Allievi: gruppo eccellente, valido e con enorme voglia di fare. Ci sono ragazzi sotto età che abbiamo scelto perché siamo convinti che possano crescere nella maniera ideale; Giovanissimi: il gruppo è molto numeroso e le soddisfazioni anche tecniche sono tante così come è evidente la crescita continua di questi ragazzi; Pulcini: siamo nell’attività di base seguita da anni da una figura fondamentale come Carlo Sparapassi e visti i numerosi elementi abbiamo inserito un nuovo istruttore, Saverio Federici; Esordienti: ci sono due squadre che potrebbero diventare tre visto il numero crescente di ragazzi che si stanno affacciando al calcio; Piccoli Amici e Primi Calci: sono seguiti da insegnanti di scienze motorie e da laureandi (collaboratori). Mi preme ricordare che tutti questi gruppi sono seguiti anche per la parte atletica e per la parte motoria rispettivamente da Lorenzo Boccaccini e dal professor Riccardo Marra. Figure che sono molto importanti e sono state scelte con cognizione in modo da poter sviluppare gli schemi motori di base fin da questa età”.

ORGANIGRAMMA SETTORE GIOVANILE SETTEMPEDA

Dirigente responsabile: Federico Cardorani

Coordinatori tecnici: Roberto Broglia e Saverio Federici

Allievi: Lorenzo Morici e Nicola Rapaccioni

Giovanissimi: Roberto Broglia e Tommaso Vissani

Esordienti 2011: Roberto Broglia

Esordienti 2012: Marco Fabrizi e Giacomo Buratti

Pulcini 2013: Stefano Vicomandi e Filippo Orlandani

Pulcini 2014: Carlo Sparapassi e Nicola Rapaccioni

Primi Calci: Rodolfo Benigni – Tommaso Vissani – Mattia Verzola – Andrea Dolciotti

Piccoli Amici: Rodolfo Benigni – Matteo Lazzari – Giulia Lucarelli

Preparatori portieri: Roberto Sorichetti (agonistica) – Marco Caracci e Tommaso Scattolini (attività di base)

Preparatore atletico: Lorenzo Boccaccini

Istruttore attività motoria: Riccardo Marra

