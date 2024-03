“Amo la campagna”, parole d’ordine: “Unire le forze e fare sistema”

Mangi, promuovi, cammini è stato lo slogan scelto a supporto dell’incontro, promosso da Coldiretti Macerata, dal titolo “Amo la campagna”. L’iniziativa, che ha visto una grande partecipazione di pubblico e operatori, è stata ospitata dall’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, in località Biagi.

L’interessante conferenza, incentrata sulla valorizzazione della campagna, delle sue attività e delle sue produzioni, ha permesso di mettere in luce, oltre alle tipicità del territorio, anche le diverse filiere ad esse collegate: dal turismo con i cammini, che sono sempre più scelti e frequentati da tanti appassionati, alla cucina con le antiche ricette oggi riprese da tanti chef.

“Occorre unire le forze e fare sistema”, è stato ribadito nel corso degli interventi moderati dal direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini.

Hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Terranostra Macerata, Giuliana Giacinti, la delegata Coldiretti Donne impresa Macerata, Martina Buccolini, il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, nonché Daniela Merelli per Macerata Nordic Walking, Guido Pacella per la presentazione del Cammino dei Forti e Iginia Carducci per l’Associazione provinciale cuochi di Macerata.