Le meraviglie del grande schermo per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado. La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” ospiterà, ogni primo e terzo mercoledì del mese, la rassegna “Cinema al Caffè Letterario”.

Il primo incontro, ad ingresso gratuito, si terrà mercoledì 15 febbraio alle ore 16.30 e vedrà proiettare “Il Piccolo Principe” dal regista di Kung Fu Panda.

Mark Osborne poteva essere la persona giusta per trasferire sul grande schermo il piccolo/grande libro di Antoine de Saint Exupéry e infatti lo è. In materia erano già stati fatti tentativi per tradurre le vicende del Piccolo Principe in immagini ma sempre con risultati non all’altezza. Perché il problema era rivolgersi a due target molto diversi, visto che l’autore dedicava la sua opera a un amico “quando era un bambino” (quindi a un adulto) e il testo è leggibile anche da bambini. Osborne e i suoi sceneggiatori Irena Brignull e Bob Persichetti hanno racchiuso le vicende del biondo principe e dell’aviatore all’interno di una storia che vede la piccola protagonista destinata ad un precoce adultismo.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla biblioteca comunale oppure al numero di telefono 3338789605.