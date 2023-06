Semaforo verde del Consiglio comunale alla fusione per incorporazione nella società Assem Spa della società Assem Patrimonio Srl e allo schema del nuovo statuto della società Assem Spa. L’assise settempedana ha autorizzato il sindaco, gli uffici comunali e gli organi societari delle due Assem, ognuno per quanto di propria competenza, a porre in essere i necessari atti al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi espressi dall’assemblea che già a dicembre dello scorso anno aveva approvato il piano di revisione delle società partecipate in un’ottica di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Per l’Amministrazione cittadina la fusione consentirà la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala, trattandosi di società partecipate dallo stesso ente locale, favorirà il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico-finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati ed alla loro eventuale implementazione, permetterà la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione attraverso la riduzione degli organi amministrativi e di controllo e favorirà l’ efficientamento del servizio idrico integrato a mezzo di una sola società che svolgerà sia il servizio idrico che la manutenzione delle proprietà immobiliari.

Il nuovo statuto della società Assem Spa si compone di 33 articoli. Il capitale sociale nominale è di 14 milioni di euro. Il nuovo statuto prevede la possibilità sia di un amministratore unico che di un consiglio di amministrazione.