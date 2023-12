Nelle giornate del 21, 24 e 28 novembre si sono celebrati, nelle strutture delle Scuole dell’Infanzia e nel giardino comunale in via D’Alessandro, gli eventi promossi in occasione della Giornata nazionale degli alberi con la preziosa collaborazione dei Carabinieri Forestali di San Severino, congiuntamente al progetto “Un albero per il futuro”, attraverso la messa a dimora di 4 piante autoctone: corbezzolo, ciliegio, quercia, alloro.

Pensare e progettare contesti educativi verso l’apertura al territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine della città, rivolti a tutti gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” ha lo scopo di contribuire a innescare fin da piccoli il senso di una coscienza civica affrontando, giocosamente, i temi della salvaguardia dell’ambiente e delle responsabilità di ciascuno verso di esso.

In questa cornice teorica di molteplici percorsi attivati tra scuola e territorio si intrecciano le dimensioni chiave quali lo sviluppo della comunicazione multimodale, le dinamiche di partecipazione ed il rapporto dialogico stretto tra sensibilità e co-costruzioni integranti di intrecci tra laboratori sperimentati all’interno ed all’esterno dell’edificio scolastico.

L’opportunità data generosamente ai bambini e alle bambine di poter vivere direttamente e trasformare il luogo pubblico in luogo delle loro azioni ha avuto il suo culmine nella mattinata del 24 novembre, quando insieme a tanti amici, si sono piantati i piccoli alberi in arricchimento dell’area pubblica in via D’Alessandro, con possibilità di cura e di poter monitorarne la crescita per il futuro.

Sono intervenuti il Maresciallo ordinario Eleonora Zampini e il Brigadiere Nadia Antonelli. Hanno prestato il loro supporto anche i volontari dell’Aassociazione nazionale Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

Un grazie a quanti hanno contribuito a rendere reale il pensiero ecologico dei bambini e delle bambine.

“Le gioie durature che nascono dal contatto con il mondo naturale sono a disposizione di chiunque si lasci ispirare”.