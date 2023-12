Venerdì 24 novembre si è tenuto Il concerto di Santa Cecilia per la Primaria di San Severino. Noi allievi della Scuola di musica Feronia abbiamo suonato un pezzo di Bach, The metronome di Peter Martin e il famoso Autunno di Vivaldi. Siamo un gruppo di ragazzi che suonano il pianoforte e il violino. Siamo ragazzi di tutte le età: dai più piccoli delle “Elementari” ai più grandi delle Superiori e del Conservatorio.

Il concerto è stato fatto in ricordo di Santa Cecilia, una nobile romana convertita al cristianesimo. Il suo culto è molto popolare poiché Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Viene ricordata il 22 novembre da cattolici e ortodossi.

Narra una leggenda che durante la cerimonia nuziale, “mentre risonava la musica, Cecilia in cuor suo cantava la sua preghiera”. Questo episodio fece sì che la Santa venisse da allora considerata patrona dei musicisti.

Sono appassionato di musica sin da piccolo, soprattutto per il violino, che è lo strumento che suono da circa 3-4 anni.

Provo un grande piacere nel suonarlo perché mi rilassa, mi tranquillizza, mi diverte e mi ha aiutato molto nello studio scolastico e nella scuola in generale.

E’ stato per noi ragazzi molto bello esibirci per i bambini delle “Elementari” e per alcuni dei più grandi: un tuffo nel passato ritornare nell’altrio delle scuole “Medie”.

Paolo Zamponi