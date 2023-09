Il Serralta ha iniziato in questa settimana la preparazione atletica in vista dell’avvio della stagione agonistica che culminerà con gli impegni di Coppa e di campionato (Terza Categoria). Gruppo folto e al gran completo quello che si è messo con entusiasmo e voglia agli ordini del neo allenatore Giorgio Masciani che sta guidando la squadra in questi giorni di duri allenamenti che saranno inframezzati da alcune amichevoli (quelle in calendario per il momento sono con la juniores del Chiesanuova, con la juniores della Cingolana e con il Sefro). Si diceva della rosa numerosa e che si presenta costituita per lo più dai tantissimi riconfermati oltre che da alcuni nuovi elementi.

Fra questi gli ultimi arrivati in maglia gialloblù sono stati Mattia Palazzetti e Francesco Crescenzi. Rinforzi per il reparto arretrato e provenienti dalla Settempeda. Crescenzi è un difensore giovane e duttile che può ricoprire il ruolo sia di terzino che di centrale; Palazzetti invece andrà a difendere i pali del Serralta dopo aver fatto esperienza e alcune buone prove con la maglia biancorossa collezionando presenze in Prima e Seconda Categoria. In precedenza erano stati presentati altri tre nuovi acquisti: Angeloni, Lacchè e Raponi.