Più di trecento persone in cammino lungo l’antica via Romano-Lauretana

Grande successo per il progetto “Cammino fuori dal Comune” che, dal 24 luglio alla vigilia di Ferragosto, ha proposto dieci itinerari per sette giornate di escursioni e attività attraverso tappe lungo l’itinerario dell’Antica via Romano-Lauretana.

Il progetto, promosso dall’Unione montana e realizzato da Marche Active Tourism, ha raggiunto Santa Maria in Selva come meta finale. Più di trecento persone, provenienti da tutto il centro Italia, hanno camminato lungo la rotta che ha attraversato l’area pedemontana della provincia di Macerata. “L’Antica via Romano-Lauretana – sottolinea Matteo Cicconi, presidente dell’ente comunitario – si conferma un itinerario dalle enormi potenzialità, che riesce ad unire la storia del territorio alle ricchezze naturalistiche. Uno strumento importante per il turismo locale, utile anche per destagionalizzare le presenze”.

Lo stesso itinerario che è stato ripercorso grazie al progetto “Cammino fuori dal Comune”, e che è completo di segnaletica e cartografia, può essere percorso in completa autonomia durante tutto l’anno da turisti e pellegrini in cerca di esperienze di viaggio uniche.

Il percorso si sviluppa dalla cittadina di Serravalle di Chienti fino a Treia passando per Camerino e San Severino e altre realtà che si collegano a “pettine” con una road map che fa del turismo lento la sua via maestra.

“L’entusiasmo dei partecipanti che hanno percorso i sessantacinque chilometri complessivi del Cammino – sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa – sono la migliore testimonianza della riuscita dell’evento”.