Calcetto, il Serralta apre il 2024 con un pari nel derby contro Camerino (3-3)

Il derby contro il Camerino lascia in dote solo un punto al Serralta che riprende il cammino in campionato dopo la lunga sosta con questo risultato che non compromette il primo posto solitario in classifica, ma vede le più immediate inseguitrici avvicinarsi (a quattro lunghezze). Non è stato un ritorno all’attività come speravano e volevano i gialloblù costretti a dividere la posta in palio (3-3) con i camerti dell’ex tecnico Falsetti che hanno lottato e combattuto per tutto il match ottenendo un risultato positivo che alla vigilia avrebbero sottoscritto e divenuto realtà sul campo. Discorso diverso, invece, per i ragazzi di Gentilucci che possono recriminare sia per un finale di match in cui sono andati davvero vicini al gol del successo (due legni e altre occasioni mancate) sia per una gestione del vantaggio non delle migliori, globalmente ma in particolare nel primo tempo (due reti di vantaggio) quando sono stati sempre ripresi da un Camerino coriaceo e mai arrendevole. Come detto un pareggio che non inficia l’ottima prima parte di stagione del Serralta che adesso però dovrà cercare di riprendere a marciare al meglio, anche se non sarà semplice visto che all’orizzonte si profila nel prossimo turno lo scontro diretto, altro derby, in casa della Folgore Castelraimondo (sabato 27 ore 15) una delle due formazioni che inseguono al secondo posto.

La cronaca

Campionato di calcio a cinque che riprende il cammino dopo la pausa con la prima giornata di ritorno ed il calendario mette il Serralta di fronte al Camerino sul parquet del Palas Ciarapica. L’avvio di una sfida sentita e attesa (all’andata finì 4-0 per i settempedani) è di marca gialloblù con vantaggio che giunge rapidamente (6’) grazie a Liuti che, ricevuta palla da Bonci, scarica un rasoterra imprendibile per il portiere ospite. La rete subita fa da sveglia per il Camerino che reagisce prontamente: parata di Vignati prima e clamorosa occasione fallita da Apruzzese a due passi dalla linea di porta poi. Il Serralta, scampato il pericolo, punisce i camerti al minuto undici: fa tutto Nardi con un bel tiro che colpisce il palo, la palla torna giocabile per lo stesso attaccante che stavolta da posizione defilata è bravo ad inquadrare lo specchio realizzando il 2-0. Gli ospiti sono sempre vivi e al 14’ accorciano le distanze con Vingione che trova un potente tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Partita riaperta e sulle ali dell’entusiasmo il Camerino impatta due minuti dopo: Mobili servito da Vingione piazza il diagonale rasoterra alle spalle di Vignati. Prima del riposo le due squadre si affrontano a viso aperto, schemi saltati e continui capovolgimenti di fronte. Al 28’ grande parata di Vignati che devia un bel tiro dell’ex Chinigioli. Intervallo sul 2-2. L’inizio di secondo tempo porta per gli ospiti la novità fra i pali con Freddoni al posto di Cerasa e per i locali il nuovo vantaggio grazie a Nardi che capitalizza sul secondo palo l’assist di Bonci. Il Camerino, davvero mai domo in questa serata, sfiora il pari con un contropiede di Mobili che viene stoppato da Vignati e poi trova il 3-3 con capitan Lezzi che dalla distanza trova il varco per superare Vignati (tiro deviato). Nell’ultima parte del match è il Serralta ad essere protagonista dimostrando di avere ancora energie e voglia di vincere. Al 24’ Liuti prende palla e tira. Traversa. Al 28’ ancora un legno, palo, ferma i gialloblù dopo pallonetto a scavalcare il portiere di Nardi. Si entra nel recupero e Liuti ci riprova dal limite ma sbaglia una ghiottissima chance. Non è finita perché al 33’ Freddoni compie un miracolo su girata di Nardi che poteva valere la vittoria per il Serralta che, invece, impatta 3-3 concedendo un punto importante al Camerino.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Cicconi, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Guilherme, Piccinini, Nardi. All. Gentilucci

CUS CAMERINO: Cerasa, Freddoni, Cassini, Pucci, Apruzzese, Mobili, Chinigioli, Lezzi, Materazzi, Santucci, Verdenelli, Vingione. All. Falsetti

Roberto Pellegrino