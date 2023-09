Alla fine di ogni estate, ormai da qualche anno, l’inossidabile Dino Marinelli ci racconta la bellezza dei “cammini” che ha affrontato assieme al suo inseparabile compagno di viaggio, Claudio Cipolletti. Stavolta, però, possiamo dire che i due settempedani si sono davvero superati!

In cinque settimane non solo hanno percorso l’intero Cammino di Santiago de Compostela, ma hanno voluto anche affacciarsi sull’oceano Atlantico proseguendo fino all’ultimo lembo di terra del nostro continente. Per un totale di 900 chilometri a piedi, alla media di circa una trentina di km al giorno.

E già! Quando Dino e Claudio parlano del Cammino di Santiago non si riferiscono ai canonici ultimi 100 metri che tutti i pellegrini fanno per ottenere la famosa “Compostela”, cioè la certificazione ufficiale della fatica compiuta, bensì all’intero percorso “francese” che hanno seguito per raggiungere la meta.

Come noto, infatti, esistono tanti tracciati a tappe da poter seguire prima di arrivare a Santiago e quello “francese” è lungo circa 800 chilometri. Di fatto è l’itinerario più frequentato, ha il suo punto di partenza a Saint Jean Pied de Port in Francia e nella prima tappa attraversa il confine con la Spagna superando i Pirenei sul Col de Lepoeder.

In tutto sono previste 31 soste, ma per Dino Marinelli e Claudio Cipolletti è stato davvero un “gioco da ragazzi”, loro che sono abituati a camminare sul serio, da tanti anni, su versanti e vie ancora più impervi e impegnativi.

Lungo la strada hanno marciato con tanti pellegrini di nazionalità diversa, anche italiani, facendo nuove amicizie e confrontando le loro esperienza di vita con spirito di fratellanza e aiuto reciproco. Un’avventura emozionante, carica di significato, a contatto con il Creato e con il prossimo, fino ad arrivare al mare per un tuffo nell’oceano immaginando all’orizzonte chissà quale altra meta da raggiungere insieme la prossima estate…