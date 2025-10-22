Tiro alla fune: domenica il Campionato italiano indoor al palasport “Ciarapica”

Una delle discipline più antiche dello sport tradizionale torna protagonista domenica 26 ottobre al palasport “Ciarapica” in occasione della tappa del Campionato italiano di tiro alla fune indoor categoria 600 Kg, un evento di rilevanza nazionale che vedrà sfidarsi alcune delle squadre più forti d’Italia. L’iniziativa è promossa dalla Figest (Federazione italiana giochi e sport tradizionali), disciplina sportiva associata e riconosciuta dal Coni, con il patrocinio del Comune di San Severino.

Il tiro alla fune, antico sport che celebra la forza fisica e la coesione di squadra, attira da sempre atleti e appassionati da tutta Italia in occasione delle competizioni e quella settempedana promette grande agonismo, consolidando il legame tra sport, storia e territorio.

Le attività prenderanno il via il mattino, alle ore 7.30, con il ritrovo delle squadre, la pesatura e la timbratura ufficiale.

Alle ore 9.30 presentazione delle squadre partecipanti e saluti istituzionali. A seguire inizio delle competizioni.

Oltre alla tappa del Campionato italiano, il programma prevede anche un emozionante torneo promozionale nella categoria 510 Kg.

La Figest e il Comune invitano il pubblico a partecipare numeroso per assistere a una giornata di sport entusiasmante e per sostenere gli atleti in gara. L’evento rappresenta un’importante vetrina per la città e per la valorizzazione dei giochi e degli sport tradizionali in Italia.