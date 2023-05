L’ingegner Luca Bonci, capogruppo di maggioranza in seno al Consiglio comunale di San Severino, è il nuovo vicepresidente della Contram Spa. Subentra al posto di un altro settempedano, Francesco Fattobene. Completano il consiglio d’amministrazione della società di trasporti i riconfermati Stefano Belardinelli, presidente, e Gabriele Santamarianova (sindaco di Serravalle di Chienti), consigliere.

E’ stato deciso dall’assemblea ordinaria dei soci che si è riunita nella sede di via Le Mosse, a Camerino.

Novità anche per il collegio sindacale della stessa Contram Spa: al posto dei non confermati Stefano Quarchioni ed Alberto Luchini subentrano come consiglieri Roberto Mancinelli ed Enzo Casadidio; confermata, invece, nelle vesti di presidente del collegio sindacale, Luana Mancinelli.

L’assemblea ha inoltre esaminato e approvato il bilancio dell’esercizio 2022.

Si è tenuta anche l’assemblea della Contram Reti, che ha visto riconfermati Stefano Belardinelli in veste di amministratore unico e l’intero collegio sindacale, composto dal presidente Francesco Pallotta, Pier Lorenzo Giuli e Paolo Salvatori.