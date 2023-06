Scocca l’ora! Il Palio dei bambini riparte, dopo l’assenza dovuta al lockdown e alla ripresa parziale del Palio dello scorso anno, quando si gareggiò solo a livello di atleti adulti. Tempo permettendo (la presidente dell’Associazione Palio, Graziella Sparvoli, e i suoi più stretti collaboratori sono costantemente con… il naso all’insù scongiurando le saette di Giove Pluvio), venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, alle ore 21, nel magico ovale di Piazza del Popolo, le sei fazioni in gara si daranno battaglia a livello dei “monelli”, il cui Palio dedicato li «educa al rispetto delle tradizioni più antiche».

Alle 21 è fissata la partenza da via Cesare Battisti dei bambini dei Castelli di Colleluce e Serralta, di Villa di Cesolo, dei Rioni Settempeda e Di Contro e di Contrada Taccoli, con il conseguente giuramento di lealtà ai giochi in piazza, a cui farà seguito la partenza delle eliminatorie della Corsa delle torri e del Tiro alla fune. Si svolgeranno anche la corsa con i sacchi, con i trampoli e il gioco dei mattoni.

Nella parte conclusiva della serata dei “Bambini nel Medioevo” fari puntati sul tiro alla fune e sulla corsa delle torri, di cui si svolgeranno le semifinali.

Come epilogo di serata la finalina per il terzo e quarto posto del tiro alla fune.

Per sapere chi la spunterà quest’anno tra i baby settempedani dei sei equipaggi in lizza bisognerà però attendere la serata finale di tutte le gare fissata a domenica 11 giugno (la giornata d’epilogo è slittata dal tradizionale sabato alla domenica per consentire agli appassionati di calcio di seguire la finalissima di Champions League, Manchester City-Inter, in programma sabato 10 giugno), quando verranno sanciti i vincitori ufficiali della corsa delle torri e del tiro alla fune dei monelli e, pertanto, sarà assegnato il Palio dei bambini 2023.

Luca Muscolini