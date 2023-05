Il Palio dei Castelli in onore del patrono san Severino vescovo si prende la rivincita sul Covid. Dopo la timida ripartenza dello scorso anno, quando Colleluce si impose nell’unica competizione varata del Palio degli adulti, e con Villa di Cesolo che ebbe la soddisfazione di vincere la classicissima Corsa delle torri, quest’anno l’Associazione Palio dei castelli presieduta da Graziella Sparvoli fa sul serio. Si torna all’antica tradizione con il Palio degli adulti, a cui concorreranno i Castelli di Colleluce (campione uscente) e di Serralta, Villa di Cesolo e i Rioni Settempeda e Di Contro, e il Palio dei bambini. In quest’ultimo le fazioni in gara saranno sei, i castelli e i rioni citati, a cui si aggiungeranno i rosanero di Contrada Taccoli.

I festeggiamenti abbracciano l’arco temporale che va da venerdì 2 giugno, in cui dalle 21 è previsto il via del Palio dei monelli, alla finalissima di domenica 11 giugno, al termine della cui serata di gare verranno attribuiti i Palii degli adulti e dei bambini. Lo slittamento alla serata di domenica è stato programmato per consentire agli appassionati di calcio di non perdere la visione della finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City, fissata a sabato sera.

Alla Taverna del Palio, aperta al chiostro di San Domenico dal 3 al 10 giugno, nella serata conclusiva sarà anche approntato un maxi schermo per poter seguire la partita di Coppa Campioni durante la cena.

Degna appendice della 42^ edizione del Palio dei castelli sarà la 3^ edizione delle Feste medievali, che torna dopo l’emergenza pandemica nel suggestivo borgo del Castello di Elcito da venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Gradito ritorno, oltre alle gare al completo, con corsa delle torri, tiro alla fune, disfide di arco e balestra, quello dell’atteso spettacolo pirotecnico nella serata di fine gare di domenica 11 giugno. Quindi la Luminaria, processione notturna con fiaccole di mercoledì 7 giugno, con ricco prologo pomeridiano della Corte dei monelli, rinnovato evento dedicato ai bambini al chiostro di San Domenico, con il clou del corteo storico dell’8 giugno al quale sono attesi centinaia di figuranti.

Novità assoluta, con la collaborazione del Comitato Centro storico presieduto da Fabio Verbenesi, l’edizione inaugurale del concorso “Finestre in festa”, a cui possono partecipare tutti i residenti o proprietari di immobili del centro storico che vorranno proporre finestre, balconi o terrazze con decorazioni floreali creative, con premiazioni dei vincitori previste nella serata conclusiva di gare di domenica 11 giugno.

Luca Muscolini