Ha superato il quarto di secolo il 500 Septempeda Meeting che sabato e domenica – 13 e 14 maggio – saluterà la 26esima edizione.

Il raduno dedicato alle vecchie utilitarie di casa Fiat è promosso dal Gruppo Amatori 500 guidato dall’instancabile Giovanni Cavallini. Per il nuovo appuntamento in piazza sono attesi oltre 250 equipaggi.

Apertura della kermesse sabato 13 maggio con il ritrovo e l’inizio delle iscrizioni, dalle ore 13, nella sede del sodalizio in via della Galetta. Poi visita guidata, facoltativa, alla città. Nel pomeriggio, alle ore 15, partenza per il kartodromo Il Pipistrello di Castelraimondo dove si svolgerà una prova di abilità per l’assegnazione del trofeo “Giammario e Graziano Piancatelli”. Dopo la prova ritorno a San Severino per un breve giro turistico e un aperitivo offerto dai commercianti di viale Eustachio. In serata cena a Villa Berta e spettacolo con Giordano Show.

Domenica 14 maggio ritrovo in piazza alle ore 8 per le iscrizioni. Consegna a tutti i partecipanti di un ricco pacco e di un ricordo offerto sempre dal Gruppo Amatori 500. Poi prova di scorrimento per l’assegnazione del secondo trofeo “Roberto Valentini”. Quindi, alle ore 11 partenza da Piazza del Popolo per un breve giro turistico e aperitivo presso la ditta Piancatelli. A seguire pranzo a Villa Berta con estrazione di una ricca lotteria.

Saranno consegnati anche premi ai dieci gruppi più numerosi. L’appuntamento è patrocinato dal Comune.

In occasione del 500 Septempeda Meeting la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che vieta la sosta sabato 13 maggio dalle ore 17 alle ore 19 in viale Eustachio limitatamente al lato sinistro dall’intersezione con viale Bigioli a quella con via Gorgonero.

Domenica 14 maggio, invece, divieto di transito e sosta in piazza, mentre in via Garibaldi saranno consentite l’entrata e l’uscita in senso unico alternato per esigenze dei residenti e per il servizio della farmacia Kaczmarek. Il traffico proveniente da via Massarelli dovrà percorrere via Salimbeni per l’uscita dal centro storico. Dalle ore 12 in piazza resterà il divieto di transito e sosta con l’istituzione dell’isola pedonale dal civico numero 19 al civico numero 45.